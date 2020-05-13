شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 19.. محمود حميدة يكشف مخطط ريهام حجاج ‏وخالد النبوى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 19 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود ‏حميدة وخالد النبوى، بدخول "دنيا" ريهام حجاج فيلتها فتجد عمها فى انتظارها ‏ويوبخها على أنها باتت ليلة فى الخارج، تدخل غرفتها وتتذكر أيام خطوبتها ‏على "يحيى" محمود حجازى، فى أول لقاء بينها وبين عائلته.‏

وتتفق "دنيا" ريهام حجاج مع "ياسين" خالد النبوى على طرد عمها من الفيلا، ‏عن طريق شهود بأنها تعيش وحدها فى الفيلا منذ سنوات وحدها.‏

ويجمع سليم معلومات عن مدام رانيا التى فاجأته بأن لديها بنت منه قد ‏أخفتها عنه لسنوات طويلة، ويكتشف أن لديها بنت بالفعل، لكنه ما زال يشك ‏فى أنها طعم من "ياسين" خالد النبوى. ‏

وخطط "ياسين" خالد النبوى و"دنيا" ريهام حجاج على موافقة "وائل" كريم قاسم ‏، على العمل مع "سليم" محمود حميدة فى تجارة المخدرات، من أجل الإيقاع ‏به وتسليمه للشرطة، ويبدأ "وائل" أول عملية استلام مخدرات لالاتفاق مع ‏الشرطة، لكن كان أذكى منهم، وكانت البضاعة عبارة عن عدسات كاميرات. ‏

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من ناحية أخرى يتم القبض على "رضا" محمد يحيى، بتهمة إطلاق النار على ‏‏"ياسين" خالد النبوى، و"دنيا" ريهام حجاج، وسيتم التحقيق معه فى الحلقات ‏المقبلة، ليتبين من الذى دفعه لهذا الفعل . ‏