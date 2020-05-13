- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 19.. محمود حميدة يكشف مخطط ريهام حجاج وخالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
وتتفق "دنيا" ريهام حجاج مع "ياسين" خالد النبوى على طرد عمها من الفيلا، عن طريق شهود بأنها تعيش وحدها فى الفيلا منذ سنوات وحدها.
ويجمع سليم معلومات عن مدام رانيا التى فاجأته بأن لديها بنت منه قد أخفتها عنه لسنوات طويلة، ويكتشف أن لديها بنت بالفعل، لكنه ما زال يشك فى أنها طعم من "ياسين" خالد النبوى.
وخطط "ياسين" خالد النبوى و"دنيا" ريهام حجاج على موافقة "وائل" كريم قاسم ، على العمل مع "سليم" محمود حميدة فى تجارة المخدرات، من أجل الإيقاع به وتسليمه للشرطة، ويبدأ "وائل" أول عملية استلام مخدرات لالاتفاق مع الشرطة، لكن كان أذكى منهم، وكانت البضاعة عبارة عن عدسات كاميرات.
من ناحية أخرى يتم القبض على "رضا" محمد يحيى، بتهمة إطلاق النار على "ياسين" خالد النبوى، و"دنيا" ريهام حجاج، وسيتم التحقيق معه فى الحلقات المقبلة، ليتبين من الذى دفعه لهذا الفعل .
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر "لما كنا صغيرين" الحلقة 19.. محمود حميدة يكشف مخطط ريهام حجاج وخالد النبوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.