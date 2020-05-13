شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 20.. مى عمر تطلب من فريدة سيف النصر الثأر لوالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الأحداث فى الحلقة 20 من مسلسل الفتوة، ويجمع مشهد بين مى عمر "ليل" وياسر جلال "حسن الحبالى" تسأله عن سبب مقتل والدها، ويكشف لها ياسر جلال عن الذهب الذى وجده وفى نفس الوقت يؤكد لها أن رياض الخولى هو سبب كل الكوارث وتطلب منه ليل البعد عنها، لكنه يرفض ويؤكد لها أنه يحبها ولن يتركها وبعد الأربعين سيتزوجها، وأنه لن يخاف ولن يفرقه عنها ألا الموت، وليل تقابل فريدة سيف النصر وتطلب منها البحث عن عايدة رياض للانتقام منها لأنها قتلت أمها "أحباب".

وتشهد الحلقة ذهاب عزمى لفضل، ويعرض عليه مبايعته ليكون الفتوة، وأن يتخلى عن أحلامه بأن يكون فتوة الجمالية ويساومه بعودته للجمالية مع رجاله، وأن يكون كبير المشاديد وأن يتعاون معه ليكونا معا.



مي عمر

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كانت قد بدأت الحلقة 20 من مسلسل "الفتوة" بفضل يحدث حصانه "عزيز" ويؤكد له إنه سيكون فتوة قريبا ثم مشهد آخر لجميلة الغازية تعزي مي عمر "ليل" والمعلم عزمى "أحمد صلاح حسني" الذى يطلب من جميلة البقاء فى الجمالية والعودة إليها لكنها تشترط عليه الزواج منها.



ياسر جلال

وكان حسن الجبالي يسير في الحارة ويواجه المعلم فرج، وفى نفس الوقت يستعد عزمى لينصب نفسه فتوة لحى الجمالية، أما رياض الخولي فيجمع رجاله ويرفض مواجهة الفتوات خوفا من معركة يموت فيها ومازالت حالة حى الجمالية الترقب لمن سيكون فتوة الجمالية الجديد بعد مقتل إحمد خليل فهناك صراع خفي بين أكثر من طرف.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.