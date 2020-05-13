صلاح عبدالله يكشف هوية والد حمدي الميرغني وأوس أوس بـ 2 في الصندوق

تبدأ الحلقة العشرين من مسلسل 2 في الصندوق، بانقلاب عباسي "محمود البزاوي" على حكم الزعيم عبده ممادو "بيومي فؤاد"، وذلك أثناء غيابه، ومن ناحية أخرى اعترف المعلم دعكي "صلاح عبد الله" أنه وجد شوقة "حمدي الميرغني"، وشقيقه زيكا "أوس أوس" أمام السفارة أثناء مروره مع رسمية "انتصار" وأخذهما لأن رسمية لا تنجب وقاما بالتخطيط حتى تسافر رسمية إلى بلدها ومعها الأولاد.

وبعد ذلك أخبر المعلم دعكي أهل منطقته أن رسمية حامل وسافرت حتى تنجب هناك وعادت رسمية

بعد تسعة أشهر ومعها شوقة وزيكا وعاشا معهما في المنزل والجميع يعلم أنهما أولادهما، ومن ناحيتها أمر الزعيم ممادو بصرف مبلغ وقدره 100 ألف دولار حتي يصرف المعلم دعكي على شوقة وزيكا.

وفي نهاية الحلقة يجري شوقة وزيكا زيارة سريعة لصديقهما بولة "إبرام سمير" ليخبراه أنهما عزما السفر إلى المغرب مع الراقصة سونيا "رحاب الجمل".

تدور أحداث المسلسل في إطار فانتازي كوميدي غير

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تقليدي من خلال شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذين يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد محاولات فاشلة عدة، تحدث لهما مُفارقة تُغير مجرى حياتهما للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

يذكر أن مسلسل 2 في الصندوق من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح ومحمد عبدالصمد، بطولة كل من حمدي المرغني، أوس أوس، أشرف الشرقاوي، محمود البزاوي، نهى عابدين، أحمد عبدالله محمود، محمود عبدالغفار، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، محمود الشرقاوي، هايدي رفعت.

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