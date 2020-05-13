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وتفاجأ شيتور بسقوط جزء من السقف بالقرب من رأسه، ما أصابه بالذهول، لا سيما أن الصوت كان مدويّا.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الندوة الصحفية عقدت في إحدى القاعات بمقر الوزارة.
وقال شيتور، خلال هذه الندوة، إن الدولة ستعمل على ترقية الرياضة الجامعية، وتشجيع النخبة الجامعية الرياضية؛ من أجل المشاركة في كل المنافسات الدولية، ولرفع العلم الجزائري في المحافل الدولية.
وجاءت هذه الندوة على هامش تنصيب اللجنة الوزارية لإعادة تنظيم الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية.
وكان شيتور عيّن وزيرا للتعليم العالي مطلع كانون ثان/ يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: وزير التعليم العالي الجزائري ينجو من إصابة خطيرة خلال ندوة صحفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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