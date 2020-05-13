كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد استشهاده في الحلقة الـ 19 من "الاختيار".. "عبد الله" يتصدر تريند تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفنان عبد الرحمن القليوبي، الذى يجسد شخصية عبد الله شقيق الفنان محمود حافظ أن يتصدر موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، بعد أن خطف الأنظار بعد استشهاده في الحلقة التاسعة عشر على يد الجماعات التكفيرية.

يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.