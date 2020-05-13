بسمة أول فنانة تتحرر من قيود رامز جلال وتفسد عليه مقلبه في «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية بسمة، ضمن ضحايا الفنان رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، في مقدمة الحلقة: “فنانة غريبة الأطوار، اشتغلت مذيعة وبعدين ممثلة واتجوزت وقلنا خلاص هاتقعد، رجعت أطلقت ورجعتلنا تاني”، ولم تسلم بسمة من سخرية رامز جلال، خاصة أثناء تواجدها في غرفة الاستعداد وقبل دخولها للأستوديو.

وعبرت بسمة، عن حبها للفنان رامز جلال، على المستوى الشخصي، وذلك خلال فقرة الصور، مؤكدة أنها لا تحب ما يفعله رامز جلال في الناس، لتصدم بعدها بخروج رامز جلال عليها من خلف البوستر، وكانت من أول الفنانات اللاتي أبدين إعجابهن بلون شهر رامز وتمنت أن تضع نفس اللون وهو ما دعاه لكي يصبغ شعرها باللون الأزرق وسط صراخها.

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بسمة ظهرت بثبات انفعالي أمام مقلب رامز، والذي حاول استفزازها لإخراجها عن شعورها ولكنه لم ينجح في ذلك وحافظت على هدوئها طوال الحلقة.

الفنانة المصرية، تحررت من قيود يديها خلال فقرة “الاستشفاء”، وهي عبارة عن صندوق من المياة يهبط فيه النجم وهو مقيد على الكرسي، ولكن بسمة فكت قيد يديها وحاولت فك حزام الوسط، ولكن رامز أكد لها أنه برقم سري.

وبسبب فك بسمة لقيودها اضطر رامز جلال لإلغاء فقرة الثعبان، والهبوط بالكرسي أرضًا قبل أن ينهي البرنامج ببركة المياة التي سقطت فيها بسمة، لتقوم بعدها بسحب رامز ليسقط معها.

وسجل رامز، موقفًا هو الأغرب منذ بداية عرض البرنامج بعد أن قام بسحب بسمة من بنطالها وجرها للمياة بعد أن صعدت قبله وذلك لكي يصعد قبلها.