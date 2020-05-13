أزياء بريانكا شوبرا جعلتها أيقونة للموضة.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نعد بريانكا شوبرا ممثلة ومنتجة ومحسنة ومغنية وملكة جمال العالم السابقة. كما أصبحت في المواسم الأخيرة، أيضًا أيقونة أنيقة للموضة.

تطورت جمالية شوبرا على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث نحولت من فنانة محلية إلى ملكة الموضة، فعلت ذلك - بنفس القدر - بارتداء ماركات عالمية وداعمة للمصممين الهنود والذي الهندي الكلاسيكي.

حتى أن شوبرا تسببت في ارتفاع كبير في عمليات البحث عبر الإنترنت عن مصطلحي “الساري الذهبي” و “ليهنجا” عندما ارتدتهما في زفافها على مغني البوب ​​نيك جوناس في ديسمبر 2018.

حصلت شوبرا على جوائز تمثيلية منذ ظهورها لأول مرة في بوليوود في عام 2003. وأصبحت منذ ذلك الحين معروفة في هوليوود بعد أن لعبت دور عميل مكتب التحقيقات الفدرالي في مسلسل “كوانتيكو” من 2015 إلى 2018.

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في الولايات المتحدة ، بدأت شوبرا في الانجذاب نحو أزياء مصممين عالميين ، واحتضان مظهر أكثر حداثة، ولكن لم تتبلور أوراق اعتماد أزياءها إلا في عام 2016.

في ذلك العام شوهدت شوبرا وهي ترتدي زيًا عبارة عن ثوب أبيض لامع منمق للمصمم اللبناني زهير مراد في بحفلها الأوسكاري الأول. كما ارتدت لفيرساتشي في حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى.

بالنسبة لأول ظهور لها في Met Gala في عام 2017، ارتدت شوبرا معطف رالف لورين مع ياقة درامية ثوب بذيل طويل، تابعتها في عام 2018 بغطاء رأس معقد.

في غولدن غلوب في عام 2017 ، ارتدت فستانًا ذهبيًا ملاصقاً للجسد من رالف لورين. وقالت على غلاف فوغ: “إنها المرة الأولى لي في غولدن غلوب ، لذا أردت أن أصبح كرة ذهبية” .