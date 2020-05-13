- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
نعد بريانكا شوبرا ممثلة ومنتجة ومحسنة ومغنية وملكة جمال العالم السابقة. كما أصبحت في المواسم الأخيرة، أيضًا أيقونة أنيقة للموضة.
تطورت جمالية شوبرا على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث نحولت من فنانة محلية إلى ملكة الموضة، فعلت ذلك - بنفس القدر - بارتداء ماركات عالمية وداعمة للمصممين الهنود والذي الهندي الكلاسيكي.
حتى أن شوبرا تسببت في ارتفاع كبير في عمليات البحث عبر الإنترنت عن مصطلحي “الساري الذهبي” و “ليهنجا” عندما ارتدتهما في زفافها على مغني البوب نيك جوناس في ديسمبر 2018.
حصلت شوبرا على جوائز تمثيلية منذ ظهورها لأول مرة في بوليوود في عام 2003. وأصبحت منذ ذلك الحين معروفة في هوليوود بعد أن لعبت دور عميل مكتب التحقيقات الفدرالي في مسلسل “كوانتيكو” من 2015 إلى 2018.
في الولايات المتحدة ، بدأت شوبرا في الانجذاب نحو أزياء مصممين عالميين ، واحتضان مظهر أكثر حداثة، ولكن لم تتبلور أوراق اعتماد أزياءها إلا في عام 2016.
في ذلك العام شوهدت شوبرا وهي ترتدي زيًا عبارة عن ثوب أبيض لامع منمق للمصمم اللبناني زهير مراد في بحفلها الأوسكاري الأول. كما ارتدت لفيرساتشي في حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى.
بالنسبة لأول ظهور لها في Met Gala في عام 2017، ارتدت شوبرا معطف رالف لورين مع ياقة درامية ثوب بذيل طويل، تابعتها في عام 2018 بغطاء رأس معقد.
في غولدن غلوب في عام 2017 ، ارتدت فستانًا ذهبيًا ملاصقاً للجسد من رالف لورين. وقالت على غلاف فوغ: “إنها المرة الأولى لي في غولدن غلوب ، لذا أردت أن أصبح كرة ذهبية” .
كانت هذه تفاصيل خبر أزياء بريانكا شوبرا جعلتها أيقونة للموضة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.