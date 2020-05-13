ابنة سلافة معمار اصبحت نسخة منها.. شاهد جمالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبادل فانز النجمة السورية سلافة معمار صورة جدية تجمع الفنانة بابنتها الوحيدة «دهب»، ظهرت فيها الأخيرة نسخة من والدتها بعدما تقدم عمرها.

دهب صاربت بنفس لون عيون والدتها الخضراء وبنفس لون الشعر الذهبي، وبملامح قوية الشبه بوالدتها، حتى أن فانز سلاف توقعوا أن يزداد هذا الشبه مع تقدم عمرها، متغزلين في جمال ابنة النجمة السورية.

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سلافة معمار انجبت «دهب» من زوجها السابق الممثل والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، والذي انفصلت عنه عام 2013 بعد قصة حب قوية جمعتهما، إلا أن سيف صرح بأنه يفضل الوحدة واكتشف أنه لا يميل للعيش داخل قفص الزوجية.

من ناحية أخرى، تشارك سلافة معمار بالمارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «حرملك» بموسمه الثاني، أمام جمال سليمان، باسم ياخور، هبة نور، سامر المصري، جيني إسبر، قيس شيخ نجيب، درة، صفاء سلطان، وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، إخراج تامر إسحاق.

يُذكر أن سلافة معمار شاركت في المارثون الرمضاني الماضي لعام 2019 بمسلسلين؛ «مسافة أمان» من تأليف إيمان سعيد، وإخراج الليث حجو، وذلك إلى جانب كاريس بشار ، عبد المنعم عمايري نادين تحسين بيك، حلا رجب، جرجس جبارة، أنس طيارة، إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، لين غرة، غيرهم، وجسدت فيه دور جراحة أعصاب، بالإضافة للموسم الأول من مسلسل «حرملك».