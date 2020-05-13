هازال كايا تحتفل بأول عيد أم بعد الإنجاب وتنشر أوضح صورة لمولودها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فرريحة» بأول عيد أم بعد انجابها لمولودها الأول «علي فكرت»، حيث يحتفل الأتراك بعيد الأم يوم 12 مايو من كل عام.

هازال نشرت صورة لافتة ظهرت فيها تحمل مولودها داخل حديقة منزلها، وهي اللقطة الأوضح لـ«علي فكرت» التي تنشرها والدته، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: «من الصعب العناية بالطفل، أهني جميع النساء اللاتي يعملن ويطعمن ويهتمن بحب لأطفالهن، هذا أول عيد أم لي.. رائع».

اللافت أن هازال نشرت صورة أيضاً ظهرت فيها طفلة رضيعة نائمة بين أحضان والدتها، حيث لاقت صور الفنانة تفاعلاً قوياً بين محبيها الذين هنأوها بعيد الأم الأول لها، متمنيين لها دوام الصحة والسعادة مع طفلها، ولفت أغلبهم إلى قوة الشبه بين «علي فكرت»، ووالد علي التاي.

يُذكر أن هازال كانت قد اعلنت عن تطبيقها لسياسة العزل المنزلي مع زوجها، الفنان والمخرج علي التاي في محاولة لمحاربة الإصابة بفيروس كورونا، وشاركت محبيها بصورة لها من داخل منزلها مع زوجها، معلقة عليها: «أحببنا المسافة الاجتماعية، نحن لا نخرج من البيت، مزاجنا جيد».

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هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير 2019، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية، وقد رُزقا الزوجان بمولوهما الأول نوفمبر الماضي.

هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد قرر الثنائي الزواج بعد قصة حب جمعتهما، تجاوز عمرها الـ 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.

مسلسل «العشق الممنوع» كان الإنطلاقة الحقيقية لهازال كايا في عالم الفن، حيث حققت من خلاله شهرة واسعة وجماهيرية عريضة، وجسدت فيه شخصية «نهال»، وذلك أمام النجمين كيفانج تاتليتوج، وبيرين سأت، كما ضاعفت شهرتها بعد تألقها في مسلسل «اسميتها فريحة» أمام شآتاي أولسوي.