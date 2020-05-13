يارا ملتزمة باجراءات الوقاية من كورونا في أول خروج من الحجر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرجت الفنانة اللبنانية يارا لأول مرة من المنزل بعد فترة طويلة، التزمت فيها بالعزل المنزل، خوفاً من انتشار وباء كورونا، وشاركت الفانز تفاصيل أول مشوار بعد الحجر.

يارا قررت شراء بعض الخضروات والفاكمة من أحد المتاجر، ونشرت صوراً لها خلال جولة التسوق داخل المتجر، ظهرت فيها ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، حيث ارتدت القفازات والكمامة، وكتبت معلقة على الصور: «شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغني عنهم، مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي، شو رأيكم بهالتّفاحات؟».

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يُذكر أن الفنانة اللبنانية تتواجد حالياً في دبي، حيث سبق وصرحت بأن الحجر المنزلي لم يؤثر سلبياً عليها، ووصفت نفسها بالـ«بيتوتية»، في الوقت الذي شددت فيه على اشتياقها لعائلتها ومنزلها في لبنان، ولشقيقها في أمريكا، متمنية للجميع الصحة والسلامة.

من ناحية أخرى، طرحت يارا أغنية جديدة بعنوان «حبيبي يا»، وهي باللهجة الخليجية، كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد، وويقول مطلعها: «يا حياتي يا.. غرامي يا.. حبيب وحب باقي يا هوايه يا.. غلايه يا.. قصيد وقلب طاهر يا فديتك يا.. حبيبي يا.. شعور وحب راقي من ألِف لِـ الياء.. يا مبدأ محبّه وإنته آخر».

وعن انتقادات طرحها للأغنية في هذه الفترة الحرجة التي ينشغل فيها العالم بأخبار «كورونا»، قالت يارا: «لست ضد أن يطرح الفنان أعمال جديدة في ظلّ هذه الأزمة التي نعيشها، وهذا ليس خطأ برأيي، فأنا شخصياً أدخل إلى “يوتيوب” وأستمع إلى الموسيقى لتغيير مزاجي من كل شيء سيء».