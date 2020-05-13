شهادة من زميلة ياسمين صبري عن جمال الفنانة الطبيعي.. صورة مدرسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي تتنشر فيه الأقاويل حول خضوع النجمة المصرية ياسمين صبري لأكثر من عملية تجميل خلال الفترة الحالية، فاجأت إحدى زميلات الفنانة خلال فترة المدرسة بصورة نادرة لياسمين وعدد من زميلاتها، أكدت من خلالها على جمال الفنانة الطبيعي.

زميلة ياسمين تُدعى «جورجيت شرقاوي»، وقد نشرت صورة تجمعها بياسمين واثنتين من زميلاتهما داخل المدرسة، وكتبت مثنية على جمال خُلق وأخلاق الفنانة معلقة علي الصورة: «ياسمين صبري طول عمرها عسوله معانا في مدرسه Egc و هي دي ملامحها الحقيقه هاديه و احلي بدون ميكب و انسانه بسيطه فعلا و طول عمرها كويسه مع الكل و من اول يوم ما كانت في الدفعه معانا حسيت انها مش عاديه و انا افتخر بيها و هي تشرف اي حد و في اي جوازة اصلا».

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وتابعت: «ليه الناس بتعمل كدة في بعض و الغريب أنه اللي ضدها بنات زيها و من نفس جنسها بدل ما يشجعوها، طول عمري اعاني من نفس الكأس و نفسي البنات تبطل طبع الغيرة من بعض مش عيب أنه الواحدة تلاقي واحدة تانيه اجمل و ارق و كل واحد جواه جمال داخلي بس اللي يحس بيه و كون أن ربنا خلق الجمال درجات دة ميقللش من الإنسان، دايما بسال نفسي ليه معظم مشاكل اللي قدامي معايا برضو بدافع الغيرة و اغلبيتهم ستات مش رجاله»

واختتمت المنشور بكلمات كتبت فيها: «كفايه تنمر و غيرة ...كل سيدة ربنا خلقها و شايفها جميله براها و جواها حبو النجاح لغيركم عشان ربنا يكرم الكل علي قد حجمه».

يُذكر أن ياسمين صبري احتفلت أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.

من ناحية أخرى، تتألق ياسمين صبري حالياً في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.