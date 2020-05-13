شيريهان تغازل نيللي كريم بدعوة رمضانية ونجمة «100 وش» ترد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية شيريهان أن تهنئ النجمة نيللي كريم على نجاح مسلسلها الرمضاني الجديد «100 وش» بطريقة مميزة.

شيريهان اختارت أن تدعي لنيللي بدوام النجاح، وأن يحفظ الله لها أسرتها، حيث كتبت: «أن يُقال اسمك في دعاء أحدهم كل يوم و أنت لا تشعر .... نيللي كريم اللهم الخير كل الخير والسعادة والصحة والنجاح والحب والسلام والسلامة من كل شر هي وجميع أبنائها واسرتها الكريمة وأحبائها جميعاً اللهم إني أحبها فيك .. إحفظها يارب العالمين واحميها بعينك التي لا تغفل ولا تنام أبداً».

نيللي أعربت عن شدة سعادتها بدعوة شيريهان وكلماتها عنها، حيث أعادت نشر تدوينة النجمة الاستعراضية، وكتبت: «احلي حاجه الواحد يصحي الصبح يلاقي إنسانه جميله و صادقه و حساسه زيك يا شيري بتدعيلي. بحبك انتي عظيمه يا روح قلبي بكل معاني الكلمه. ربنا يديكي الصحه و السعاده و الرضا ليكي و عيلتك. بحبك اوي».

يُذكر أن نيللي كريم تقدم في «100 وش» دور كوميدي مختلف عن اعمالها الدرامية السابقة، وتشارك في بطولة المسلسل أمام مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وغيرهم، والعمل من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.