سوناكشي سينها تجمع أموال لمعدات الوقاية للعاملين الصحيين

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حثت الفنانة الهندية سوناكشي سينها معجبيها على التبرع بمجموعات معدات الوقاية الشخصية لموظفي الرعاية الصحية العاملين خلال جائحة فيروس كورونا الجديد.

صرحت سوناكشي سينها يوم الجمعة أنها قدمت دعمها لمنصة “ترينج” الشهيرة لجمع الأموال لمعدات الحماية الشخصية (PPE) للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الهند. تعاون سوناكشي مع متنيش موندار Manish Mundra من Drishyam Films للمبادرة.

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في بيان ، شجعت الممثلة 32 عامًا معجبيها على التقدم لمساعدة موظفي الرعاية الصحية. قالت سوناكشي “أطبائنا وممرضاتنا وجميع المتخصصين في الرعاية الصحية يعرضون حياتهم للخطر لحمايتنا ورعاية جميع المرضى. لا أعتقد أن هناك أي شيء أكثر نبلاً من تعريض حياتك للخطر لإنقاذ الآخرين”.

وأضافت “لسوء الحظ ، تواجه المستشفيات نقصًا في مجموعات معدات الوقاية الشخصية مما يعرض حياة جميع أفراد فريقنا الطبي للخطر.

وأوضحت من خلال الحملة، أحث جميع معجبي على التقدم والتبرع بمجموعات معدات الوقاية الشخصية التي ستصل مباشرة إلى المستشفيات التي تتطلب ، وآمل أن نتمكن جميعًا من أن نتحد ونحارب هذه الحرب”.