نور تضرب أحمد زاهر وتصفعه بالقلم في «البرنس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل البرنس، للنجم محمد رمضان، والمذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، وذلك بمشهد عودة “فتحى” أحمد زاهر وأشقائه إلى المنزل لإبلاغ والدته وزوجة أبيه “نجية وسميحة” أحلام الجريتلى وسلوى عثمان، بأنه سيبيع المنزل بعد أن تنازل “رضوان البرنس” له بعد تهديده بإيذاء ابنته.

وشهدت الأحداث سؤال، “سميحة” عن الطفلة، فخرج “عبد المحسن” إدوارد عن شعوره بعد إحساسه بتأنيب الضمير، وأخبرهم أن “فتحى” ألقى بها فى الشارع، لتقوم شقيقته “نورا” ريم سامى بالهجوم عليه بـ “سكين” ولكن أشقاءها ينجحون فى السيطرة على الموقف.

وانتقل المشهد الثانى بذهاب “نورا” إلى “علا” نور اللبنانية، وأخبرتها بما فعله “فتحى” فى ابنة “رضوان البرنس”، والتى استحلفت بأنها ستجعله يندم، وذهبت لـ “فتحى” أثناء نزوله من المنزل، وقامت بصفعه بـ “القلم”، وضربه بـ “قالب طوب” على رأسه تسببت فى فتحها.

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أحداث مسلسل “البرنس”، تدور حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس” محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.