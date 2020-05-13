عادل إمام يتعرض للهجوم: "نسيت جعيدي يا زعيم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عتبَ عددٌ من محبي الفنان عادل إمام عليه، بسبب عدم تقديم واجب العزاء في صديقه إبراهيم نصر، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، ما جعل البعض يوجه له اتهامات بتجاهل عزاء صديقه، واهتمامه بمسلسله الرمضاني "فالنتينو".

البداية كانت بنشر عادل إمام لصورة ضمت إحدى لقطات مسلسله "فالنتينو"، جمعته بالفنانة دلال عبد العزيز، وهو يمزح معها، وظهر خلالها مبتسماً ما جعله محل انتقاد من قبل بعض متابعيه.

واستغرب عدد من المتابعين عدم اهتمام إمام بوفاة صديقه إبراهيم نصر، فعلق أحدهم: "يا زعيم جعيدي مات مش هتعزي فيه ولا ايه دا انتم حبايب من زمان.. ربنا يرحمه ويغفر له إبراهيم نصر المحترم".

وكتبت فتاة: "نسيت جعيدي يا زعيم ولا إيه ولا خبر وفاته موصلكش ولا المسلسل أهم من إبراهيم نصر ولا فالنتينو طيب في المسلسل بس ولا إيه فهمنا".

وقال آخر: "نسيت جعيدي وشمس الزناتي.. بلاش طيب تنعية.. بس ليه الفرحة اللي أنت فيها دي.. سبحان الله لك في خلقه شؤون".

وفي تعليق آخر:"انهارده كانت وفاة الفنان إبراهيم نصر اللي شاركك في فيلم شمس الزناتي (جعيدي) كان من الأولى نشوف بوست تعزية ليه يا زعيم خصوصا وإن مفيش عزاء هيتعمل ليه بسبب كورونا".

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في المقابل دافع آخرون عن عادل إمام وقالوا إن الزعيم يمكن أن يكون قد تواصل مع عائلة صديقه وقدم لهم التعزية، وليس شرطًا أن يعزيه عبر حساباته على مواقع التواصل، منتقدين التعليقات السلبية التي تعرض لها الزعيم.

وفارق الفنان المصري إبراهيم نصر، الحياة عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، حيث أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة عبر حسابه الخاص على إنستغرام، واصفًا إياه بأنه من جيل العمالقة.

والفنان إبراهيم نصر، يعد من أشهر من قدم برامج المقالب من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية"، إضافة إلى تقديمه العديد من الأعمال الفنية في مشوار فني طويل، غير أن برنامجه كان الأشهر في مسيرته كونه كان مصدر البهجة والضحكة النابعة من القلب إذْ أبدع فيه إبراهيم نصر من خلال شخصية "زكية زكريا"، وفتح من بعده بابا كبيرًا لبرامج "المقالب" في مصر لعل أشهرها حاليًا برامج الفنان رامز جلال.

وشارك الفنان الراحل إبراهيم نصر، مواطنه عادل إمام في فيلم شمس الزناتي، في عام 1991، بدور جعيدي، الذي اشتهر به بشدة، وارتبط به في أذهان الجماهير بالوطن العربي.