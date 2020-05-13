شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 20.. مواجهات وترقب فى حى الجمالية لمعرفة الفتوة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدات الحلقة 20 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، بفضل يحدث حصانه "عزيز" ويؤكد له أنه سيكون فتوة قريبا، ثم مشهد آخر لجميلة الغازية تعزى مى عمر "ليل" والمعلم عزمي "أحمد صلاح حسني" الذى يطلب من جميلة البقاء في الجمالية والعودة إليها لكنها تشترط عليه الزواج منها.



ياسر جلال

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حسن الجبالي يسير في الحارة ويواجه المعلم فرج، وفي نفس الوقت يستعد عزمي لينصب نفسه فتوة لحي الجمالية، أما رياض الخولي فيجمع رجاله ويرفض مواجهة الفتوات خوفا من معركة يموت فيها، وما زالت حي الجمالية يترقب من سيكون الفتوة الجديد، بعد مقتل أحمد خليل، فهناك صراع خفي بين أكثر من طرف.



ضياء عبد الخالق

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.