شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز رئيسا للجنة الثقافة المكلفة بحصر ‏ممتلكات أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صورة من قرار وزارة الثقافة بتشكيل لجنة ‏لفحص مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى، تمهيدا لافتتاح متحف ‏يحمل اسمه ويجمع ما بقى من سيناريوهات ونسخ أفلام وملابس ‏وإكسسوارات وصور وتحف استخدمها الراحل فى أعماله، وترصد ‏سنوات من حياة أحمد زكى الفنية وكواليس استعداده لتجسيد ‏شخصياته.‏

وفى تصريح لـ"الخليج 365" كشف المستشار بلال عبد الغنى أن ‏قرار تشكيل اللجنة صدر رسميا بتاريخ 9 من مارس الماضى ‏ويرأسها عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، بعد جلسة ‏جمعته بوزيرة الثقافة، لكن توقف عملها حاليا بسبب فيروس ‏كورونا.‏

وأضاف عبد الغنى أنه عرض على وزارة الثقافة سيارة للفنان ‏الراحل ضمن المقتنيات نوعها بيجو 405 فضى موديل 98 بمبلغ ‏‏80 ألف جنيه، كان الإبراشى قد صرح أن شقيق هيثم أحمد زكى ‏باعها على غير الحقيقة، والوزارة تفكر فى شرائها.‏

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وكان "رامى" شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى قد تراجع عن بيع ‏شقة الهرم التى انتقلت له بالوراثة بعد وفاة شقيقه هيثم، وكان قد ‏باعها بمبلغ 850 ألف جنيه، وذلك بدعوى مخالفة المشترى لبنود ‏التعاقد‎.‎

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وقال المحامى بلال عبد الغنى، محامى رامى، إن المشترى خالف ‏شروط التعاقد والتى تنص على عدم التصرف فى محتويات الشقة ‏لحين البيع النهائى، علما بأن عقد البيع هو "عقد بيع مؤقت" لا ‏يحق على أساسه التصرف فى محتويات الشقة والتى تتضمن ‏محتويات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى‎.‎

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وأكد المستشار القانونى بلال عبد الغنى أنه تقدم بدعوى للتراجع ‏عن البيع، وأن العقد ينص على بيع الشقة فقط "حوائط"، مضيفا أنه ‏يسعى جاهدًا للحفاظ على محتويات ومتعلقات الفنان الراحل أحمد ‏زكى من أجل فتح "متحف" لتلك المقتنيات بالتنسيق مع وزارة ‏الثقافة، ولن يتم التفريط فى أى شىء منها‎.‎

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وكان رامى أخو هيثم أحمد زكى قد قال فى تصريحه لـ"اليوم ‏السابع"، عن رفضه التام لكل من قالوا إنه قام أو سيقوم بالتفريط ‏فى مقتنيات الراحل أحمد زكى وأكد خلال تصريحات خاصة أنه ‏اندهش وتفاجأ ممن شككوا فى نواياه، معلقًا: "أنا عمرى ما بعت أى ‏حاجة تخص أحمد زكى، وعمرى ما ها أبيع أى حاجة تخصه، أنا ‏ناوى أفتح متحف أضم فيه كل مقتنياته، وفى الآخر مصر ها ‏تشوف اللى ها أعمله لـ أحمد زكى.‏