شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينعى شهداء كمين الفرافرة.. و"سينرجى": وجعوا قلوبنا وقلوب أهاليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان أمير كرارة، شهداء ورجال كمين الفرافرة، عقب الحلقة 19 من مسلسل الاختيار، الذى يُعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020، ووثقت الحلقة شهداء نقطة حرس الحدود فى الكيلو 100 بواحة الفرافرة فى الوادى الجديد، الذين تم استهدافهم على يد الإرهابى هشام عشماوى ورفاقه قبيل الإفطار بساعات قليلة فى يوليو 2014، حيث تصدوا بشجاعة للإرهابيين ووأقعوا عددًا من القتلى فى صفوفهم.





ونشر كرارة، عبر حسابه على تويتر صورة لشهداء الكمين، صحبها بتعليق: "شهداء ورجالة كمين الفرافرة.. رحم الله كل شهداء الوطن".

كما نشر الحساب الرسمى لـ"سينرجى" على تويتر، صورة الشهداء، صحبتها بتعليق: "وجعوا قلوبنا وقلوب أهاليهم، شهداء ورجالة كمين الفرافرة، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم". Advertisements





وعرض خلال الحلقة 19 من مسلسل الاختيار، مشهدًا لاستهداف نقطة حرس الحدود فى الكيلو 100 بواحة الفرافرة فى الوادى الجديد، الذين تم استهدافهم من خلال جماعات إرهابية مسلحة قبيل الإفطار بساعات قليلة فى يوليو 2014 على يد الإرهابى هشام عشماوى ورفاقه.

وتصدت إحدى نقاط حرس الحدود لهجوم عدد من العناصر الإرهابية بالقرب من واحة الفرافرة، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أدى لانفجار مخزن للذخيرة إثر استهدافه بقذائف آر بى جى نتج عنه استشهاد ضابطين وضابط صف و19 جندًيا وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية وضبط سياراتين مفخختين معدتين للتفجير أمكن إبطال مفعولهما، وعثر بداخلهما على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.