شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 19.. سعد يفقد شقيقه برصاص تكفيرى صديقه وإصابة عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، حيث استشهد الجندى "عبد الله" شقيق سعد _ محمود حافظ، والذى كان ينتظر الاحتفال بزواجه في عيد الأضحى عام 2014، وذلك أثناء استهداف كمين الفرافرة في شهر رمضان وقتل 24 من جنودنا وضباطنا البواسل، في حادث يخلوا من الرحمة الإنسانية.

واستشهد عبد الله عن طريق رصاصة أطلقها التكفيريون عليه أثناء المداهمة، حيث شاهد التكفيرى أبو حمزة الجنوبى – إسلام حافظ، سعد وهو يسقط، ليكمل عليه في مشهد مؤثر، خاصة أن سعد وإسلام حافظ أصدقاء منذ الطفولة وتربطهم صلة قرابة، وهو ما يوضح أن الإرهابيين خائنين يقتلون أقرب الناس إليهم.

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وعلى الجانب الآخر، حيث يدافع جنود وضباط كمين الفرافرة ويحاولون صد قذائف التكفيريين وتبادل إطلاق النار، أصاب ضابط الإرهابى عمشاوى بطلق نارى في كتفه، وهى أول الإصابات التي تلقاها عمشاوى منذ أن بدأ التعاون مع التكفيريين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.