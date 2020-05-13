شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 19.. يوسف الشريف يصل لقاتل أرسلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، قابل المهندس زين "سليمة" في الواحة وتسهل له خروجه من مكان إقامته بتصاريح خاصة، ويذهبان لنفس مكان مقابلته للقتيل أرسلان ويكتشفان هناك القاتل الحقيقى لأرسلان وهو "حساب" ابن أكبر عائلات الواحة الذي يرفع "سلاح" على رقبة المهندس زين وتنتهي الحلقة بذلك.



النهاية مسلسل 19

وكانت قد بدأت الحلقة التاسعة عسر من مسلسل النهاية بمشاهد فلاش باك نتعرف من خلالها على تاريخ شخصية الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، وكيفية تأجيره للمخزن وللمحل وبداية عمله في قطع الغيار، وأيضا بداية تعرفه على سعادة وعمله معه ومن خلال الحوار مع "يسر" نتعرف أنه قد تم حرب ضد الروبوتات وتم القضاء عليها بعد انتشارها.

أحمد وفيق يواجه عمرو عبد الجليل بجرائمه ويكشف عن حقيقته فهو ليس إنسانا بشريا لكنه روبوت ويدافع الريس عزيز عن نفسه ويؤكد له أنه لا يؤذى أحدا وأنه إنسان آلى غير مضر وهدفه هو القضاء.

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ناهد السباعي

تكشف صباح للروبوت زين عن سرقة عقول الروبوتات التي يصنعها وأنها ضربت وفقدت الوعي من قبل مجهولين سرقوا ما تطلق عليهم أولادها فيتوجه الروبوت زين لمراد المحروقي "محمد لطفى"، ويسأله عن العقول التى تم سرقتها لكنه ينكر.