"الصلح غير وارد "..طارق الشناوي يكشف لـ"الخليج 365" تطورات أزمته مع غادة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تطورات أزمته مع الفنانة غادة عبدالرازق، على خلفية تدوينة نُشرت عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، حملت إساءة له.

وقال "الشناوي"، إنه لن يقاضي غادة عبدالرازق قانونيًا، بعدما نفت علاقتها بما قيل، موضحًا: " أنا خلاص مش هعمل أي إجراءات قانونية، ولو رفعت دعوة عليها بعد الإساءة وده عمره ما بيكون له تمن ولا بإعتذار ولا بخطاب، لكن أنا خلاص ملتزم أمام النقابتين بالمجلس الأعلى هما وصلوا لاقصى حاجة يقدروا يعملهوها وهي قالت أنا مقولتش".

وعن إمكانية الصلح بينهما، قال الناقد الكبير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، : "موضوع الصلح بالنسبالي مش وراد، هي قالت مقولتش وإن في حد دخل على الموقع عندها ومش عارف إيه، أنا بقى مصدق أو لأ ده موضوع تاني، لكن خلاص كدة الموضوع انتهى".

وتابع: "الموضوع انتهى من الناحية الجنائية، لكن ليس من الناحية الأدبية".

ووجه "الشناوي الشكر لنقابة الصحفيين والمهن التمثيلية، قائلًا: "أنا بحيي موقف النقابتين، هما عملوا أقصى ما يمكن أن يُطلب منهما"، موضحًا: "إنهم يدينوا حد لابد أن يكن مُصر على الجرم، ولكن بعد نفيها سقطت الإدانة.

وعلقت الفنانة غادة عبد الرازق، على أزمتها مع الناقد الفني طارق الشناوى، قائلة: "الحكاية مفهومة غلط"، مشيرة إلى أنها لم تنشر ما يسيئ له.

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وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب: "لو هو متأكد إني أنا نزلته نروح إحنا الاتنين المحكمة ونجيب تليفوناتنا ونشوف مين نزل البوست"، مضيفة: "حد زق حد عندي عشان يعملي مشكلة في الأيام دي، وأنا الحمد لله المسلسل ناجح، ومقصودة مقصودة".

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحال الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الممثلة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي للتحقيق فيها وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

وجاء نص الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة وجاء فيه:" الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد، تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة، نثق في حسن تصرفكم فى هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".

وقد تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبد الرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوى اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.

ومن جانبها علقت الفنانة غادة عبد الرازق، على الأمر قائلة: "الحكاية مفهومة غلط"، مشيرة إلى أنها لم تنشر ما يسيئ له، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب.