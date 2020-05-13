أفتقدك كثيرًا.. رسالة يسرا لـ ريا أبي راشد في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، من خلال نشر صورة رفقتها عبر حسابها بـ"إنستجرام".

ووجهت "يسرا"، رسالة لـ "ريا"، قائلة: "عيد ميلاد سعيد للمرأة الغير عادية والصديقة المذهلة، مر الكثير من الوقت منذ آخر لقاء لنا".

وتابعت: "أفتقدك كثيرًا، الله يحيطك دائمًا ببركاته أنت وعائلتك الحبيبة، أرسل لكي الكثير من العناق والقبلات ولأميرتك الصغيرة".

Advertisements

وتحتفل ريا أبي راشد بعيد ميلادها الـ42، اليوم الموافق 12 مايو.

ريا ابي راشد تقدم برنامج "سكووب‎" Scoop ‎ الذي تحاور خلاله عدد كبير من ‏مشاهير ‏هوليوود، ويعرض على قناة‎ MBC2.

وتشارك يسرا في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

