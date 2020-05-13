محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:
قالت رابطة برودواي في بيان لها اليوم، إن مسارح برودواي في نيويورك مددت إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا حتى عيد العمال في السادس من سبتمبر القادم.
وتعد هذه المسارح من بين أكثر مناطق جذب السائحين في نيويورك وكانت قد حددت موعدا مبدئيا لاستئناف نشاطها في السابع من يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. مسارح برودواي تستمر في غلق أبوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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