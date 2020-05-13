بسبب كورونا.. مسارح برودواي تستمر في غلق أبوابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

قالت رابطة برودواي في بيان لها اليوم، إن مسارح برودواي في نيويورك مددت إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا حتى عيد العمال في السادس من سبتمبر القادم.

وتعد هذه المسارح من بين أكثر مناطق جذب السائحين في نيويورك وكانت قد حددت موعدا مبدئيا لاستئناف نشاطها في السابع من يونيو.