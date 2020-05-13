محمد رمضان ينشر صورة جديدة مع ابنته "كنز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، رفقة ابنته "كنز". وظهرت "كنز"، وهي تطبع قبلة على خد والدها خلال تواجدهما في حمام السباحة بمدينة العلميين.

يشارك محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، بطولة نور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان، روجينا، دنيا عبد العزيز، سيناريو وإخراج محمد سامي.

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