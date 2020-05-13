أروى تكشف لـ الوفد تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة

كشفت الفنانة أروى عن أعمالها الفنية، والمقرر طرحها قريبًا في هذا العام.

وقالت أروى في تصريحات خاصة لـ الوفد: "بحضر أغنية مصرية وأغنية اخرى خليجية ولكن بعد انتهاء العالم من فيروس كورونا، وسوف تكون مع بداية الموسم الجديد بداية من شهر سبتمبر القادم".

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وأضافت الإعلامية أروى قائلة:"بحضر لبرنامج إجتماعي جديد يعمل على استضافة الفنانين ولكن بشكل جديد، كما اشارك في فيلم جديد وسوف يخرجني من دور مقدمة البرامج إلى ممثلة ااستعراضية".

يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي من تقديم الفنان رامز جلال والفنانة أروى،

وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل والراقصة جوهرة.