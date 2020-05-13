أروى تكشف لـ الوفد كواليس تصوير رامز مجنون رسمي في ظل أزمة كورونا

كشفت الفنانة أروى كواليس موافقتها وتصوير برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يعرض حاليًا على شاشة قناة MBC MASR.

وقالت أروى في تصريحات خاصة لـ الوفد:" مشاركتي في برنامج رامز جاءت بعد تفكير، ولكنها كانت تجربة جميلة بالنسبالي والبرنامج الناجح لازم يكون قائم على الأهتمام يالتفاصيل .. في البداية كانت جلسة تعارف، ولكن في البرنامج كل شخص فينا كان ليه الجزء الخاص به وتفاصيلة

الخاصة التي اهتم بها".

وأضافت الإعلامية أروى قائلة:" الحمد لله لحقنا التصوير قبل حركة إغلاق المطارات وتوقف الطيران ولن يتعرض البرنامج لتغير كبير في خريطة الضيوف حيث خضعنا جميعاً لاحتياطات عالية من التطهير والتعقيم و دكتور متخصص يتابع معنا باستمرار درجات الحرارة، رغم عدم تفشي الوباء بهذا الشكل" .

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وأشارت أروى إلى أن اختيارات النجوم او ضيوف الحلقات مسؤلية الشركة المنتجة للبرنامج ،حيث لم تتدخل في اختيار الضيوف.

يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي من تقديم الفنان رامز جلال والفنانة أروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل والراقصة جوهرة.