نور تعترف لمحمد رمضان بحبها .. أبرز أحداث الحلقة ال19 من البرنس

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة عشر من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بمشاجرة كبيرة بين نور اللبنانية (علا) و أحمد زاهر (فتحي) بعد معرفتها بتركه ل (مريم) إبنة محمد رمضان (رضوان البرنس) في الشارع، تنتهي بإصابة كبيرة في رأسه.
وتتابع الحلقة بإنقاذ محمد جمعة (محمود) سائق ميكروباص، ل (مريم) إبنة (رضوان)، من داخل الموقف الذى يعمل به، و أثناء بكائها عن يسألها عن أهلها، وتجاوبه بأن والدتها وشقيقها توفوا في حادث، ولا تعلم اي شىء عن مكان والدها، ويصطحبها معه للمنزله من أجل رعايتها والحفاظعليها من الشارع، لحين العثور على أهلها رغم سوء ظروفه.
وتتوالى الأحداث بطلب محمد أحمد ماهر (صلاح بليلة) خدمة من محمد رمضان (رضوان) مقابل أن وفر له هاتف ليتصل بإبنته قبل خطفها، بأن يكون كبير السجن، ولكن (رضوان) يرفض طلبه، لرغبته فى الخروج من السجن فى أقرب وقت مع حسن سير وسلوك.
(مريم)، ويقرروا أن يخفوا عليه الحقيقة ويطمئنوه، بعد أن قام (فتحى) بإلقائها فى الشارع، وتعترف (علا) بحبها لرضوان.
وتنتهي أحداث الحلقة بزيارة (علا)، ووالدتها، وريم سامي (نورا) لـ(رضوان) داخل السجن، حيث يسألهم عن أحوال إبنته
وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.
تفاصيل أحداث الحلقة الثامنة عشر من البرنس
يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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