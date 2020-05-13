أروى تكشف لـ الوفد حقيقة فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت الإعلامية أروى، عن حقيقة فبركة برنامج رامز مجنون رسمي، والذي يُعرض ضمن ماراثون رمضان 2020 عبر شاشة قناة MBC MASR.
وقالت أروى، في تصريحات خاصة لـ الوفد:" في هذا الموسم انا متأكده ان ولا ضيف من ضيوف برامج رامز مجنون رسمي يعلم اذا كان برنامج مقالب، والحقيقة يوجد مصداقية في هذاالموسم".
وأضافت الفنانة أروى قائلة:" دايماً بتابع رامز كل سنه وبهب برنامجه جداً ، ورامز عودنا انه يكون محط انظار الناس في كل رمضان، ولم احصل حتى الان على شرف ضيف مقلب رامز، كل مره كنت بدعى كان بيحصل ظرف واعتذر،وبعدها اكتشف انع برنامج رامز للمقالب".
يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم الفنان رامز جلال والفنانة أروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحي اسماعيل.
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