يسرا تستخدم الهدوء في الانتقام من أشقائها في الحلقة الـ 19 من "خيانة عهد"

تبدأ الحلقة الـ 19 من خيانة عهد بمراقبة فرح (حلا شيحا) لزوجها عزت بعد شكوكها تجاهه بأنه على علاقة بإمرأة أخرى، وبتتبعه تكتشف زواجه بجارته مريم، بينما عهد (يسرا) تستمر في ترتيبات خططها للإنتقام لنجلها من أشقائها.

يحدث خلال الحلقة محاولات من عهد لحقن شقيقتها فرح بالمخدرات مثلما كانت تفعل مع ابنها ، وذلك أثناء مكوثها في المستشفى نتيجة الانهيار العصبي التي تصاب به بعد معرفة أمر

زواج عزت، ولكنها لم تستطع القيام بذلك.

تشهد الحلقة تعامل طبيعي من عهد لأشقائها بالتزامن مع ترتيب خططها الانتقامية ضدهم، بينما ينصحها منعم (بيومي فؤاد) بالسفر للخارج بهدف تحسين حالتها النفسية بعد وفاة هشام.

Advertisements

تنتهي الحلقة بـ مساندة عهد لفرح في محنتها وتطلب من منعم أن ياتي لها بسيارة جديدة لتهديها لـ فرح، لتعوضها عن ماحدث لها

من أزمات وخاصة بعد زواج عزت، بينما تأتي نادية لـ عهد لتطلب منها عودة أبنائها لها (عللي، سارة) بعد مكوثهما معاً منذ وفاة هشام.

يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.

اقرأ أيضاً..يسرا تستعد للانتقام من أشقائها.. الحلقة 18 من "خيانة عهد"