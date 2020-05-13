عقب رفض الضابط ورد ( محمد الأحمد ) تقرير الطبيب الشرعي المفوض لتشريح جثة الفتاة مجهولة الهوية والتى عُثر عليها في طريق نائي بدون معرفة لهويتها أو أسباب الوفاة أو حتى توقيتها، قرر ورد طلب المساعدة من الطبيب الشرعي المخضرم آدم ( غسان مسعود ) فذهب للقائه في الجامعة ليطلب تعاونه معهم ولكن الأخير رفض. ( غسان مسعود ) فذهب للقائه في الجامعة ليطلب تعاونه معهم ولكن الأخير رفض. تقدمت نور ( منة فضالي ) ببلاغ يفيد باختفاء أختها المقيمة في سوريا وسرقة شقتها، ويصل الخبر لورد ويبدأ في التحقيق لربط الجريمتين ببعضهم. في التحقيق لربط الجريمتين ببعضهم. Advertisements كذلك ينشب خلاف بين آدم وبين ريتا ( تولين البكري ) بسبب اختلاف في وجهات النظر بينهم أثناء أحد المحاضرات المشتركة لهم. يذكر أن مسلسل مقابلة مع السيد آدم من بطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، كارمن لبس، منة فضالي وغيرهم من نجوم مصر وسوريا ولبنان، المسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم.

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كانت هذه تفاصيل خبر في الحلقة الرابعة من مقابلة مع السيد آدم.. محمد الأحمد يطلب مساعدة غسان مسعود والأخير يرفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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