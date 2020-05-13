خاص الفن- أحمد حلمي يتقاضى هذا المبلغ في اعلانات رمضان

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الممثل المصري ​أحمد حلمي​ في أكثر من اعلان في شهر رمضان الكريم، اذ قام بتصويرهم في منزله بسبب منع التصوير للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ ، علمنا بأنه حصل على مقابل 2 مليون جنيه مصري فقط، وذلك بعدما وافق على تقليل قيمة ما يتقاضاه في الاعلانات التلفزيونية، وهو نفس الأجر الذي حصلت عليه زوجته الممثلة المصرية ​منى زكي​ ايضا، والتي ظهرت هي الاخرى في أكثر من حملة اعلانية هذا العام، وتأتي مشاركة حلمي ومنى زكي في رمضان تعويضا لغيابهم الفني بعد توقف اعمالهم مع الكثير من الأعمال التي أطاح بها فيروس كورونا هذا الموسم.

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