تراند اليوم : ربنا يقوي إيمانك ياطاهرة.. ريهام سعيد تدعو الجمهور للصلاه وقراءة القران – إتفرج

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة من مسلسل نحب تاني ليه لياسمين عبد العزيز.

وعلقت “ريهام”، على الصورة:”ماتشليش هم طول ما أنا علي وش الدنيا.. أنا اللي هتصرف”.

نشرت فيديو جديدا وظهرت وهي ترتدي العباءة السوداء وكتبت معلقة علي الفيديو: “اشوفكوا على خير بعد رمضان يالا كلنا نتفرغ للعباده فقط نص الشهر فات وفرصتنا كبيرة للغفران. يا رب يسعد ايامكوا وتحققوا كل الي بتتمنوه دنيا و اخره باذن الله”.

وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها وجاء أبرز تعليق :ربنا يتقبل منك بس هي فين صورك القديمة، وجاء رد ريهام سعيد :انا مسحت كل الصور