تراند اليوم : «اغلب السقا».. السقا يفوز ويتبرع لجمعية «عياش الطفولة»

فاز الفنان أحمد السقا على المطرب رامي عياش، بالحلقة التاسعة عشر من برنامج «اغلب السقا»، الذي تقدمه رزان مغربي عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن السقا أنه تقديرا لوجود رامي عياش وإكراما له قرر منح الجائزة التي تبلغ 100 ألف جنيه لجمعية “عياش الطفولة” الخيرية، والتي أسسها ويديرها رامي عياش وتعمل منذ عام 2009 والتي تهتم بمساعدة ورعاية الأطفال في الوطن العربي.

“اغلب السقا” برنامج ترفيهي تقوم فكرته على تحدٍ بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين بـ100 ألف جنيه يتبرع بها لجمعية خيرية.

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