تراند اليوم : “المنسى” يهاجم التكفيريين فى رفح فى الحلقة 19 من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الثلاثاء، التى جاءت تحت عنوان “الفرافرة”، وشهدت الحلقة اضطرار “سعد” إلى بيع أرضه إلى الحاج “سالم” الذى يهدده بالشيكات وبسجنه، ويغضب شقيق “سعد” الأصغر عندما يعرف أن أخاه باع الأرض التى يمتلكونها.

كما نجح “المنسى” الذى يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، فى الهجوم على عدد من التكفيريين فى رفح وقتل بعضهم، كما يخطط “عشماوى” الذى يجسد دوره الفنان أحمد العوضى، مع صديقه “عماد” للهجوم على كمين نقطة نقطة حرس الحدود فى الفرافرة وقتل الجنود، كما يصاب كلا من “عشماوى” و”عماد” فى الهجوم.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.