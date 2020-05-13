تراند اليوم : رواد تويتر يصفون بسمة بالمرأة الحديدية

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج بسمة ، بعدما حلت اليوم بسمة ضيفة فى برنامج النجم رامز جلال “رامز مجنون رسمى”.

و جاءت تغريدات المغدرين كالتالى :

-سلطعون #رامز_جلال ينتقم لضحاياه أثناء مقلبه مع #بسمة “المرأة الحديدية

-#بسمة تتحول إلى المرأة الحديدية وتضرب رامز جلال بكل عنف

-عسل اوي بسمه #رامز_مجنون_رسمي #بسمـــــــــــــــــــة .

-هي فعلا دايره وبتلف ،تعبيرها صحيح #بسمه .

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وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية