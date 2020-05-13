تراند اليوم : نجل عمرو الليثي يكشف عن وقوف والده بجانبه في مجال التمثيل

كشف محمد عمرو الليثى عن مدى مساعدة والده له وخاله المخرج معتز التونى من اجل دخول التمثيل و الذى كان يهواه منذ الصغر.

وقال محمد : “بصراحة شديدة بالتأكيد ساهم والدى وخالى فى دخولى مجال التمثيل فى البداية.

وأضاف محمد قائلا : “واذا كنت دخلت بالواسطة فى البداية، فإننى أرى أن هذا الأمر ليس كافيا للاستمرار فى مجال الفن.

وأوضح محمد قائلا : “لابد أن تكون هناك الموهبة التى تساهم أيضا فى استمرار الممثل بهذا المجال، فضلا عن اكتساب الخبرات والاجتهاد فى عملى والتطوير من نفسى، وأتصور أن هذا الأمر احاول تنفيذه بشكل كبير خاصة أننى أحب الاستمرار فى هذا المجال.

يذكر أن محمد عمرو الليثى يشارك فى رمضان بعملين الاول “اللعبة” مع هشام ماجد وشيكو والثانى “عمر ودياب” مع على ربيع ومصطفى خاطر.