تراند اليوم : مؤلف لعبة النسيان يستعين بدكاترة نفسيين لهذا السبب

كشف الفنان تامر حبيب عن استعانته بمتخصصين في علم النفس من أجل أن يخرج مسلسل لعبة النسيان إلى النور بشكل جيد.

وقال “حبيب” فى تصريحات : “أنا مهتم بتشريح النفس البشرية، وقدمت هذا كثيرا في أكثر من عمل منهم سهر الليالي وحب البنات وغيرهم، واستعنت بخبراتي في التعامل مع دكاترة نفسيين لتنفيذ لعبة النسيان، خاصة أنني أذهب أيضا لدكتور نفسي”.

وتابع:” أريد أن أخرج العمل بشكل مختلف حتى أن فقدان دينا الشربيني للذاكرة يكون مبني على أساس علمي وليس مجرد أن تتعرض لحادث فتنسي الذاكرة، والنوع المصابة به دينا الشربيني بالعمل موجود بشكل علمي، فهي فقدت فقط ٦ سنوات من حياتها وتتذكر ما قبل ذلك”.

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مسلسل لعبة النسيان يعرض حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل “لعبة النسيان” لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، “لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.