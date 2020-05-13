تراند اليوم : خناقات الفنانين على سوشيال ميديا اتحولت لمسلسلات رمضان 2020 .. اتفرج

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كان نجد أن الفنانين يحرص بنشر صور من أحدث أعمالهم، أو ذكرياتهم أو حتى حياتهم الشخصية، لكن في الفترة الأخيرة بعض تلك المنشورات تحولت لـ “خناقة” بين الفنانين والفنانات مع بعض، في السطور التالية نبرز لكم أهم “خناقات النجوم مع بعض التي أثارت جدلا على السوشيال ميديا” ، و حاول الكثير من النجوم هذا الموسم تغير طريقة الصراع بينهم لتكون علي الشاشة و صدارة تريند نسب المشاهدة او بين المطربين عن طريق تريند اليوتيوب للاغاني .

أصالة وأحلام:

منذ الأيام الماضية، حرصت الفنانة أحلام، على تهنئة الفنانة أصالة بعيد ميلادها، متناسية الخلاف الذى وقع بينهما من قبل وبادرت بالصلح، حكاية هذا الخلاف بدأ عندما هنأت أحلام أصالة بأغنيتها “بنت أكابر”، ولم ترد الأخيرة على تهنئتها، ثم حذفت أحلام تغريده التهنئة.

وعاد الخلاف مجددا بينهما هذه الأيام، وأشتعلت الأزمة بين الفنانتين نتج عنه قيام أحلام بحظر ” بلوك” أصالة على تويتر وإثارة الجدل بين متابعى كل من المطربتين.

أصالة وأنغام:

كانت الفنانة أصالة هاجمت، الفنانة أنغام، في العام الماضى، بسبب زواجها من أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، في عدة لقاءات تليفزيونية من قبل، كان أبرزها خلال استضافتها في برنامج “توأم روحي” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

ووصفت “أصالة” المطربة أنغام أثناء اللقاء بـ”خرابة البيوت”، قائلة: “مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف تجاهها، وسقط الاحترام”، مضيفة: “ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.

محمد سامى ونسرين أمين:

“نسرين أمين ممثلة درجة خامس”.. بهذا التعبير، وصف المخرج محمد سامى، الفنانة نسرين أمين، والتى عملت معه فى مسلسل “الأسطورة” للنجم محمد رمضان عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقتها، إلا أن المسلسل، والذى كان يضم عدة نجمات، لم يمر مرور الكرار، حيث شهد العديد من الخلافات من بينها ياسمين صبرى والمخرج محمد سامى.

كما نسرين لجأت إلى صحفتها للرد على تصريحات المخرج محمد سامى، ولكن دون أن تذكر اسمه، حيث قالت نسرين بطريقة ساخرة “الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور.. الحمد لله على نعمة القبول.. الحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبى وأذواق).. الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أى بلطجة أو قضايا مريبة.. الحمد لله على نعمة الموهبة اللى الجمهور بس هو اللى يحكم عليها عشان مش عايزة حد يزعل منى.

محمود العسيلى وسامو زين:

سخر المطرب محمود العسيلي من قيام المطرب سامو زين من لعب دور “البلطجي” في مسلسل عبدة فتوة، وبدأت الأزمة بنشر العسيلي لتغريدة على موقع “تويتر” قائلاً “نفسي أكتب تويتة عن المغني اللي طلع في دور بلطجي”، ليرد سامو زين على حسابه على موقع تويتر، “في شخص بيقول على نفسه فنان وهو أراجوز لسة شايف التويته بتاعته أحب اقله، إزاي تتكلم عن استاذك”، وانتهت الأزمة بنشر العسيلي لتدوينه ساخرة: “أستاذي ومعلمي.. أنا آسف إن التويته بتاعتي ضايقت حضرتك، وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا وياخد أحسن مسلسل كوميدي السنه دي”.

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محمد رمضان وأحمد فهمى:

بعد قرار ايقا الطيار أشعل محمد رمضان الأمور مرة أخرى بنشره صورة له بالمستشفى مع تعليق “الدكتور اللى صورنى وقفوه مدى الحياة” في سخرية منه لقرار إيقاف الطيار، لاقى محمد رمضان انتقادات لاذعة على صفحات الفيس بوك في وسط هذه الأجواء ظهر الفنان أحمد فهمى وسخر من محمد رمضان عندما قام بالرد على صورة محمد رمضان المتداولة من المستشفى وقال “الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه “.

غادة عبد الرازق وخالد يوسف

نشبت مشادة ساخنة بين الفنانة غادة عبد الرازق والمخرج خالد يوسف، وذلك بسبب سفر غادة عبد الرازق في إجازة إلى بيروت بصحبة ابنتها روتانا وعدد من صديقاتها لقضاء عطلة قصيرة في لبنان تعود بعدها لاستئناف تصوير فيلم «كارما».

وطلبت غادة عبد الرازق طلبت قبل سفرها من المخرج خالد يوسف أن يقوم بتكثيف مشاهدها في الفيلم حتى تتمكن من السفر لمدة أسبوع على أن تقوم بتعويض فترة غيابها بمجرد عودتها إلى القاهرة.

خالد يوسف من جانبه وافق على طلبها رغم أنها لم تكن المرة الأولى التي تحصل فيها على إجازة بسبب السفر، وتعطل التصوير فقد سافرت خلال الشهر نفسه إلى فرنسا لحضور أسبوع الموضة بباريس وكانت أيضا بصحبة ابنتها وصديقاتها، ومع ذلك لم يعترض يوسف.

وأكد أحد المصادر من داخل العمل أن المخرج اعترض في البداية على إجازاتها المتكررة والتي قد تتسبب في تعطيل العمل، لكنه عاد ووافق بعد أن وعدته بعدم الحصول على إجازات الفترة المقبلة لحين الانتهاء من التصوير.

شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

اضطربت العلاقة بينهم بعدما قالت شيرين على الهضبة أنه «راحت عليه» أثناء حفل زفاف عمرو يوسف وكندا علوش، وبعدها خرجت بتصريح ناري من خلال برنامج «كل يوم» مع عمرو أديب قائلة:« أنا مش معايا 3 ملايين دولار عشان اصالحه».

هذا وقد زاد الأمر سوءاً ومن وقتها أشعلت الحرب من جماهير ومعجبين عمرو دياب ضدها ومنهم من قاموا بحرب ضد شيرين على مواقع التواصل «فيس بوك».

نادية الجندي وإلهام شاهين

اعترضت إلهام على لقب «نجمة الجماهير» لنادية على أفيش فيلم «الرغبة»، حيث اتسعت دائرة الخلاف بينهم حينما اختيرت نادية أفضل ممثلة عن هذا الفيلم، الأمر الذي وصل لحد قول إنها مستعدة للتمثيل مع أي زميلة إلا نادية الجندي.