تراند اليوم : نجوم الفن ينهارون لحظة توديع جثمان ” ابراهيم نصر ” – اتفرج

كتبت – أميرة علي

غاب صانع الضحكة علي وشوش الجمهور، توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

وكانت آخر الأعمال التي شارك بها إبراهيم نصر هي مسلسل “فوق السحاب” عام 2018، بالاشتراك مع هاني سلامة.

وآخر الأفلام التي قدمها إبراهيم نصر هي فيلم “أهل الكهف” بالاشتراك مع ماجد المصري وروجينا.

نبرز في التقرير التالي اهم النجوم الذين قامو بتأدية واجب العزاء:

أحمد حلمي

نعى الفنان أحمد حلمي الفنان الراحل إبراهيم نصر في وفاته المنية فجر اليوم.

وغرد احمد حلمي من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : ” رحم الله الاستاذ إبراهيم نصر نصر وأسكنه فسيح جناته ” .

ماجد الكدواني

نعى الفنان ماجد الكدوانى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “انستجرام”، الفنان الراحل إبراهيم نصر .

ونشر “الكدوانى” صورة وكتب قائلًا: “وداعا يا صاحب البسمه”.

مادلين طبر

نعت الفنانة مادلين طبر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “انستجرام”، الفنان الراحل إبراهيم نصر .

ونشرت “مادلين طبر” صورة وكتبت قائلة: “مين اللى هينفخ البلالين يا نجاتي؟كوميدى وممثل من العيار التقيل رحمه الله عليك يا ابراهيم نصر”.

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هاني رمزي

نعي الفنان هاني رمزي، الفنان الكوميدي إبراهيم نصر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتب هاني رمزي قائلًا: ‏الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عشت طول حياتك تسعدنا بفنك الراقى ‎#إبراهيم_نصر.

أحمد مكي

نعى الفنان أحمد مكي الفنان الراحل إبراهيم نصر في وفاته المنية فجر اليوم.

ونشر مكي صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “وداعًا أستاذ إبراهيم نصر، الفنان القدير إللي ياما ضحكنا من قلوبنا، الله يرحمه ويحسن إليه”.

محمد عادل

نشر النجم محمد عادل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تغريدة نعى فيها النجم إبراهيم نصر.

وكتب قائلًا: “زكريات لا تنسي من الخفه و الضحك قدمها لنا ابراهيم نصر …. ربنا يرحمك و يغفر لك

أنا لله وانا اليه راجعون #إبراهيم_نصر”.

دنيا سمير غانم

نعت الفنانة دنيا سمير غانم الفنان الراحل إبراهيم نصر بعد وفاته فجر اليوم.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “البقاء لله الفنان القدير إبراهيم نصر، تشرفت بالعمل معه في فيلم إكس لارج”.

محمد هنيدي

نعى النجم محمد هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر ، الفنان الراحل إبراهيم نصر .

وكتب “هنيدى” قائلًا:”وداعا يا فنان .. البقاء لله”.