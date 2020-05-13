تراند اليوم : قبل وفاته.. إنتقاد إبراهيم نصر لمقالب رامز في مداخلة تليفونية – فيديو

رحل عن عالمنا الفنان إبراهيم نصر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ودفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.



ولسنوات طويلة مضت، أصبح إبراهيم نصر من أيقونات برامج “الكاميرا الخفية” في رمضان، وبالطبع كان لديه انطباعا خاصا عن البرامج الخاصة بمقالب الكاميرا الخفية وأبرزها بالطبع مقالب الفنان رامز جلال.

قبل أسبوع مضى كشف الفنان إبراهيم نصر رأيه في برامج المقالب وبخاصة رامز جلال الجديد “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض في رمضان الجاري عبر شاشة MBC مصر في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحدث اليوم” وأشار إبراهيم نصر إلى أن رامز جلال من الممثلين الجيدين.

أما فيما يتعلق ببرامج المقالب الخاصة به قال إبراهيم نصر إن رامز جلال ذهب إلى نوعية مقالب سبقه بها ثم تركها له ولغيره فأصبح الجميع ينفذ كاميرا خفية من أجل النجومية.

وأشار إلى أن الكاميرا الخفية لابد أن يصحبها درجة من الإحساس والذوق والأدب كي تقدم شكلا مناسبا للكاميرا الخفية.