تراند اليوم : شخصية عنيدة.. بسمة تحاول فك نفسها من كرسي رامز المجنون – فيديو

حلت الفنانة بسمة ضيفة على حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” على قناة MBC مصر، وبدأت تشعر بالقلق في مرحلة مبكرة من الحلقة.

وفي مقدمته، أكد الفنان رامز جلال أنه، وبعكس ما قد يظنه البعض، ليس متسرعا وكل تصرفاته محسوبة بدقة كبيرة، وأكبر دليل على ذلك استضافة بسمة، التي كان يرصد تصرفاتها على مدى سنوات، ويرصد تقلباتها المزاجية.

بسمة شعرت بالقلق بعد جلوسها على “كرسي الحقيقة”، الذي شبهته بكرسي الإعدام بالغاز، وقالت إن لديها Claustrophobia (خوف من الأماكن المغلقة)، وأوضحت أنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة، عن طريق صديق والدتها، المخرج يسري نصر الله، وأنها لا تشعر بحساسية تجاه الزواج بعد مرورها بتجربة الطلاق.

وفي فقرة الصور، قالت بسمة إن السيناريست تامر حبيب صديق عزيز تعود علاقتها به إلى فترة عملها مذيعة، أما رامز جلال، فعلقت بسمة على صورته قائلة إنها تحبه على المستوى الشخصي، لكنها لا تحب أعماله مع الناس، ثم صدمت لظهوره فجأة.