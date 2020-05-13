بسمة تعترف لرامز جلال انها تعاني من هذه الفوبيا

حلت الفنانة بسمة ضيفة علي برنامج رامز مجنون رسمي والذي يخوض به الفنان رامز جلال السباق الرمضاني الجاري، وبدأ البرنامج بفقرة الإعلامية أروى وبعد ذلك ظهر رامز جلال بطريقته .

وأكد رامز جلال خلال مقدمة الحلقة أن كل ما يقوم به في البرنامج من حركات خطيرة مدروسة تماما وتم العمل عليها أكثر من مرة.

وعندما جلست بسمة علي الكرسي شعرت بخوف شديد وشبهته بكرسي الإعدام بالغاز وأعلنت إنها تعاني من الخوف من الأماكن المغلقة، وتحدثت عن رامز جلال وقالت إنها تحبه علي المستوي الشخصي ولكن ترفض ما يقدمه علي الشاشات.

يشار إلي ان مستشفي الأمراض العقلية بمصر أصدرت بيانا أدانت من خلاله برنامج رامز جلال وقالوا فيه "وجدنا أن البرنامج يحمل كثيرًا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للآخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع آدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم، مما يعد استهانة بالقيم الإنسانية، وتعمد لنشر السلوكيات المرضية، وما تتضمنه من التلذذ بتعذيب الآخرين والحط من كرامتهم الإنسانية، وهذا ما نراه يمثل خطرًا وتهديدا على الصحة النفسية للمواطن المصري، ومشاهدي البرنامج، كبارًا وصغارا"

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