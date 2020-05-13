ابراهيم نصر فبل رحيله: عملت بروفا علي وفاتي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي البيان الذي نشره الفنان إبراهيم نصر الذي أصدره منذ عدة أشهر عندما ترددت أخبار وفاته وخرج ليرد بنفسه علي هذا الأمر.

وقال إبراهيم نصر "أغرب لحظة في حياتي، حد كتب إن حاجة وقعت عليا ومت.. وأنا أصلا قاعد لا بيا ولا عليا، ولقيت اتصالات تقول أنت كويس؟ لغاية ما كلمني الإعلامي سيد علي وبيقولي يا ابراهيم أنت بتتكلم منين قولتله من الآخرة.. وقعدنا نضحك".

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وأضاف "أنا شوفت بروفة لوفاتي لقيت ناس من أمريكا وأستراليا وكندا وشبرا وإسكندرية وعابدين وكل الناس بتتصل بيا تطمن.. شوفت حب جميل أوي.. الاحساس ده حلو، آه محبش يتقال عليا مات، لكن رغم إنها اتقالت من واحد قصده يضايقني، بس مضايقنيش هو عملي بروفة لموتي.. لقيت بروفة شكلها حلو جدا، فقولت أنا مستعد دلوقت أموت".

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واختتم نصر قائلا "يعني كل الناس دي زعلانة عليا!! ده ايه الحلاوة دي.. أنا كده أول واحد يشوف جنازتي من غير موت"

وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي تنعي الفنان الراحل وكان من بينهم الفنان صلاح عبدالله الذي قال "مِش فاكر آخر مرة اتقابلنا فيها كانت امتى وليه وفين، السنين يا هيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين، بس تعرف يا إبراهيم، فاكر جداً كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت، ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت".

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