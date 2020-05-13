وصلة رقص لغادة عبد الرازق في كواليس مسلسلها احتفالا بزواجها

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور من كواليس مسلسلها الجديد سلطانة المعز الذي تخوض به الموسم الرمضاني الجاري، وظهر بالمقطع الفنانة غادة عبدالرازق والفنانة دينا التي تشارك في بطولة العمل، وهي تقدم وصلة رقص داخل موقع تصوير المسلسل وشاركتها غادة عبدالرازق وصلة الرقص احتفالا بزواج الفنانة غادة عبد الرازق من هيثم زينتا ونهاية تصوير المسلسل، وعلقت غادة علي المقطع الذي نشرته وقالت "دينا صممت تعمل زفة وقت التصوير".

وانهالت الكثير من التعليقات علي المقطع المصور الذي نشرته غادة عبدالرازق وحرص عدد كبير من متابعيها وزملائها بالوسط الفني علي تهنئتها بالزواج .

يشار إلي أن مسلسل سلطانة المعز يقوم ببطولته غادة عبدالرازق ومحمود عبدالمغني ودينا، وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية، ولم يحقق العمل النجاح المتوقع له ولم يحظي بنسبة المشاهدة المتوقعة له أيضا.

ودخلت الفنانة غادة عبدالرازق خلال الأيام الماضية في خلافات كبيرة من الناقد الفني طارق الشناوي بسبب بعض التصريحات التي نشرت عبر حسابها الشخصي علي إنستقرام، وبعد ذلك خرجت لتؤكد أن حسابها قد تم إختراقه من قبل احد الأشخاص وأنها لا تعرف طارق الشناوي من الأساس .

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