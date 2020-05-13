تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابراهيم نصر

رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية الفنان الكبير إبراهيم نصر وذلك بمنزله عن عمر ناهز 70 عاما ودفن بمقابر عائلته بالعباسية بعد ان شيعت جنازته من كنيسة المرقسية . وتحدثت زوجته في تصريحات صحفية وقالت أن اللحظات الأخيرة من حياة زوجها كانت تمر بشكل طبيعي تماما ولم يكن يعاني من أي أمراض ولكن قبل وفاته بساعات شعر بصداع شديد وتقي وبعدها لفظ انفاسه الأخيرة . Advertisements اقرئي ايضا : وصلة رقص لغادة عبد الرازق في كواليس مسلسلها احتفالا بزواجها وحرص عدد كبير من نجوم الفن علي نعي الفنان إبراهيم نصر عبر حساباتهم الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي، فقال المخرج مجدي الهواري " "مجدى حبيبى .. يا مغلبنى. خد بالك من نفسك يابنى. إياك يا بن اختى ماتنجحشى .. ركز فى الدنيا .. متسرحشى. العمر عدى ولا لمحته .. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا.. ابراهيم نصر (1950 - 2020) ربنا يرحمه"، فيما قال الفنان صلاح عبدالله " مِش فاكر آخر مرة اتقابلنا فيها كانت امتى وليه وفين، السنين يا هيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين، بس تعرف يا إبراهيم، فاكر جداً كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت، ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت".

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