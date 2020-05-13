تعرف علي رأي ابراهيم نصر في برامج رامز جلال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع للفنان الراحل إبراهيم نصر، أعلن من خلاله عن موقفه تجاه برامج المقالب التي يقدمه االفنان رامز جلال طوال السنوات الماضية .
ورفض الفنان إبراهيم نصر ما يظهر للجمهور من مقالب عبر الشاشات، خاصة وإنها توقع الفنان في ضرر شديد وهو رد فعله علي المقلب والذي من الممككن ان يتجاوز به، ونصح ان الشخص الذي لا يريد هذه النوعية من الأعمال ولا يفضلها بإمكانة ان يستبدل القناة الفضائية التي تقوم بعرض هذه البرامج.
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يشار إلي أن الفنان إبراهيم نصر قد رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية وشيع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة ودفن بمقابر أسرته بالعباسية .
وقد تحولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية لدفاتر عزاء وحرص كل منهم علي توديع الفنان الكبير بالعديد من الكلمات المؤثرة فقال الفنان هاني رمزي " "الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عشت طول حياتك تسعدنا بفنك الراقي".
فيما قال الفنان صلاح عبدالله "مِش فاكر آخر مرة اتقابلنا فيها كانت امتى وليه وفين، السنين يا هيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين، بس تعرف يا إبراهيم، فاكر جداً كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت، ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت"
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