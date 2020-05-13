هذا ما فعلته كارمن سليمان بزوجها بسبب الحجر المنزلي !

قدّمت النجمة كارمن سليمان خدمة "الحلاق" لزوجها الملحن مصطفى جاد، وكانت النتيجة قص شعر راسه على الزيرو تقريبا، بسبب الحجر المنزلي في مصر وعدم استطاعة الرجال في زيارة الحلاقين.

Advertisements

نجمة آراب أيدول كارمن سليمان، شاركت جمهورها بصورة جديدة مع زوجها الملحن مصطفى جاد وبحضور ابنها عبر صفحتها بموقع إنستقرام، وظهر فيها زوجها بعد إزالة شعر راسه كاملا، وعلقت عليها قائلة: ملحوظة أيوة انا اللي عملت كده في مصطفى.

جمهور كارمن سليمان أبدى تعاطفه الشديد مع زوجها الذي ظهر بشكل مختلف تماما عن المعتاد، خاصة وأنه كان دائم الاهتمام بشعره.

يذكر أن كارمن سليمان غابت طوال الفترة الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نجت من بتر أصابعها بأعجوبة أثناء تواجدها داخل منزلها التزاما بالحجر الصحي، وأكد زوجها الملحن مصطفى جاد أن الواقعة حدثت بسبب الحسد، واتهم أصحاب النفوس المريضة بأنهم السبب وراء "المصائب" التي تتعرض لها أسرته، وهدد بملاحقة أي متابع يضع تعليقا يتضمن حسدا.