ماذا قالت انجي علي عن عودتها للمخرج طارق العريان؟

ترددت عدة شائعات حول عودة المياه لمجاريها بين المخرج طارق العريان وزوجنه الاولى الإعلامية انجي علي وذلك بعد طلاقه من الفنانة أصالة.

من جهتها أكدّت علي في مع المخرجة إيناس الدغيدي لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" أن عودتها إلى زوجها السابق طارق العريان "مستحيلة"، وردت، على حديث "شيخ الحارة"، الذي كشف تواجدها مع "حبيب القلب" طارق العريان حسب وصفه في دولة عربية، وهذا سبب إلغاء متابعة أصالة لها على إنستقرام.

وقالت انجي علي: أنا ماروحتش دبي، وأنا انفصلت عن طارق العريان، وبعد فترة طويلة تزوج من الفنانة أصالة، ومحدش خده مني، ومفيش حاجة بترجع زي الأول، حتى لو انفصل عن زوجته .. استحالة ومعنديش حاجة أخبيها.

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وأضافت: كنت في إسبانيا، بنعمل أغنية (يا مجنون مش أنا ليلي) لأصالة، وكنت متجوزة طارق، وكان مخرج كبير ومعروف ومهم، وطارق كان أول راجل في حياتي وحبيته جدا جدا وحبني جدا جدا، وعملنا شغل كتير مع بعض.

يذكر أن المطربة السورية أصالة المحت مؤخرا لاحتمال عودتها إلى طارق العريان، وكشفت عن ندمها الشديد على بعض القرارات التي اتخذتها بنهاية العام 2019 ومطلع العام الجاري، وقالت صراحة أنها في الآجواء الروحانية لشهر رمضان تفكر في طريقة للاعتذار عن هذه القرارات.

أضافت أصالة في تسجيل صوتي عرضه برنامج The Insider، أن أسرتها تفتقد وجود طارق العريان، في شهر رمضان، قائلة: أكيد كلنا هنفتقد طارق بالتأكيد"، وبسؤالها عن إمكانية دعوته للإفطار مع الأسرة في رمضان، قالت: "والله ما بنعرف شو الظروف.

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