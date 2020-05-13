فيديو خطوبة روجينا وأشرف زكي على مواقع التواصل

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انتشر فيديو من حفل خطوبة روجينا وأشرف زكي يعود لما يقارب الـ 28 عاماً بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم “محمد هنيدي، مدحت صالح، طلعت زكريا، سمير غانم، محمد منير، وحيد سيف، كامل أبو ريا” وغيرهم.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع، رغم أن أغلب التعليقات تركزت حول الملابس والموضة التي كانت متبعةً في فترة التسعينات، حيث حظي فستان الخطوبة لروجينا بردود فعل واسعة بالإضافة إلى تسريحتها، إلا أن أحمد السقا قد حاز أيضًا على النسبة الأكبر من التعليقات بسبب رقصه على الطاولة.
وتعود قصة هذا الفيديو إلى ربع قرن، عندما أعلنت روجينا خطبتها من أشرف زكي، ليتزوجا بعدها وهي بسن صغيرة، حيث كان أستاذها في المعهد.
يذكر أن روجينا لها إبنتين من زوجها أشرف وهما “مايا ومريم”، وقد طاردتهما شائعات الطلاق طوال فترة علاقتهما اما تعارفهما فقد بدأ بعد أن أبدى أشرف والذي كان أستاذها في المعهد اهتمام خاص بها لتتطور العلاقة تدريجياً بعد ذلك وتتكلل بالزواج.
وعلى الصعيد الفني؛ تشارك الفنانة المصرية في الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل “البرنس” وتجسد شخصية فدوى زوجة فتحي “أحمد زاهر” شقيق رضوان البرنس “محمد رمضان”.
شاهدي الفيديو:
الفيديو دا تحس انه من فيلم وثائقي عن فرح عضو في كارتل مخدرات كولومبي كان شغال مع بابلو اسكوبار وكمال ابو رية اضاف للقطة دي كتير. pic.twitter.com/dbzfCJBoyy— Mahmoud Abo Bakr (@Bakrrrrrrr) May 8, 2020
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