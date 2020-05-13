شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 19.. استهداف كمين الفرافرة بالقذائف بقيادة هشام عشماوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، أحداثاً سريعة، وبدأت الحلقة بجندى من رجال الرائد أركان حرب أحمد منسى يفك "عبوة ناسفة" على الطريق، كما رتب الإرهابى عشماوى- أحمد العوضى، والإرهابى عماد عبد الحميد – عابد عنانى، لضرب كمين نقطة حرس الحدود في الفرافرة، وخلال حديثهما اعترف عماد عبد الحميد، أن الأخوة في ليبيا يتلقون دعما ماديا ولوجيستيا كبيرا للإرهابيين، إشارة من صناع المسلسل بما يفعله الأتراك والقطريين لدعم الإرهاب الأسود.









واستعد التكفيرون لضرب الكمين بقيادة الإرهابى هشام عشماوى، الذى أعد خطة محكمة لسقوط الكمين بأكمله، لاسيما أنه كان ضابط جيش ويعلم جيداً التحرك عسكرياً لقتل الأبرياء ورجال الجيش المصرى البواسل، وانتشرت سيارات التكفيرين وحاصروا كمين "الفرافرة" وانقض التكفيريون وظلوا ينهالون بالقذائف والأسلحة على أفراد الكمين ليقتلونهم جميعاً بلا رحمة في شهر رمضان المعظم.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.